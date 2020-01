Trova e consegna 1.800 euro

LA STORIA

ROVIGO Un portafoglio gonfio di soldi, oltre 1.800 euro in contanti. Rimasto sul sedile di un treno. Incustodito. Trovato da una ragazza di Rovigo appena 15enne, ma davvero grande. Perché se avesse preso quei soldi nessuno avrebbe forse mai saputo che fine avessero fatto. Alla fine, su un treno, passano così tante persone e non è detto nemmeno che chi ha smarrito quel portafoglio sapesse di averlo lasciato lì. Tanti soldi. E un anno che sta per finire. Altro che Lotteria di Capodanno. Per qualcuno un ghiotto boccone, alla faccia di chi, invece, l'aveva smarrito e avrebbe quindi festeggiato la fine del 2019 con un retrogusto decisamente amaro.

È andata diversamente, grazie al grande cuore e ai saldi principi morali di una ragazzina che alla fine ha fatto la scelta più giusta e che merita il plauso di tutti. Perché il 30 dicembre, infatti, si è presentata al comando della Polizia locale e ha consegnato il portafoglio ritrovato sul treno, contenente oltre a diversi documenti, anche 1.805 euro.

A darne notizia è il Comune, con una nota nella quale sottolinea come «le belle storie ci sono, e questa, di fine anno, ne è un esempio». È stato contattato il proprietario, un padovano che è venuto Rovigo a ritirare il portafoglio confermando che non mancava nulla. Il sindaco Edoardo Gaffeo, si sottolinea nel comunicato di Palazzo Nodari, «esprime grande soddisfazione per la splendida notizia e ringrazia la ragazza per il suo bell'esempio di senso civico».

