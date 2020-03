I CONTROLLI

LENDINARA Va a fare la spesa fuori dal suo comune di residenza e lontano da casa nonostante la possibilità di acquistare il necessario in un negozio più vicino, la Polizia locale lo denuncia ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. È scattata ieri mattina la prima denuncia a Lendinara nell'ambito dei controlli sul rispetto del decreto governativo per il contenimento dell'emergenza Coronavirus, che impone di uscire di casa solo per comprovate necessità e limitare al massimo gli spostamenti per ridurre i rischi di contagio.

A rilevare il mancato rispetto del decreto è stata la Polizia locale lendinarese, che sabato e domenica ha effettuato turni di lavoro straordinari per monitorare la situazione e controllare gli spostamenti dei cittadini. Gli agenti hanno fermato una persona di un altro comune, arrivata a Lendinara per fare la spesa un po' troppo lontano da casa propria. Uno spostamento effettuato non per comprovata necessità, poiché avrebbe potuto benissimo acquistare ciò che gli serviva in un negozio più vicino alla sua abitazione, e perciò in contrasto con quanto prevede il decreto del presidente del Consiglio per limitare al massimo i rischi di contagio. Per questo è stato denunciato ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, ovvero per il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità, che può comportare l'ammenda fino a 206 euro o l'arresto fino a tre mesi. Si tratta del primo provvedimento preso dalla Polizia locale di Lendinara nell'ambito dei controlli che hanno preso il via giovedì pomeriggio, come spiega il comandante Mario Sghinolfi (nella foro sopra).

I controlli vengono effettuati in due turni, mattina e pomeriggio, e per monitorare la città gli agenti sono coadiuvati dai volontari del gruppo di Protezione civile, che li aiutano a controllare il territorio e segnalano loro eventuali situazioni in cui non viene rispettato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I vigili sono impegnati in particolar modo nei controlli su coloro che si spostano in città e le loro motivazioni. Sono una trentina, fino a ieri mattina, le verifiche già condotte su persone fermate in auto o a piedi; la prassi è lunga e richiede diverso tempo all'agente, che scatta una foto all'autocertificazione e conduce le necessarie verifiche. Circa metà delle persone invitate a presentare le motivazioni che le portano a circolare, inoltre, sono sprovviste dell'autocertificazione e compilano al momento il modulo fornito dalla Polizia locale, cosa che richiede ulteriore tempo. A fine giornata il comando invia alla Questura i dati sull'attività di controllo svolta.

L'attenzione della Polizia locale è puntata anche su tutti i negozi, centri commerciali, ristoranti, pizzerie e bar per verificare che venga osservato rigorosamente l'obbligo di chiusura con tre giri di pattuglia. «Nella prima giornata non tutti si erano adeguati immediatamente perché non erano a conoscenza del decreto e dei suoi contenuti, quindi abbiamo fatto un'opera di aggiornamento per gli esercenti, poi c'è stato un pieno rispetto delle regole spiega Sghinolfi Quanto alla situazione nei supermercati, abbiamo dato dei consigli su come adeguarsi all'obbligo di evitare assembramenti e assicurare la distanza da persona a persona».

Ora diversi punti vendita della grande distribuzione fanno entrare un numero limitato di persone, regolato da un addetto alle porte negli orari di maggior afflusso, e per la coda alle casse hanno indicato con del nastro adesivo colorato sul pavimento la distanza da tenere dalla persona davanti.

Ilaria Bellucco

