Troppi smartphone usati mentre si guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEROVIGO Un dato che allarma e deve far riflettere: secondo una statistica dell'Osservatorio Sara assicurazioni, troppi polesani usano lo smartphone alla guida ed è il timore che hanno l'82% degli intervistati nella ricerca condotta dall'Istituto di ricerca Nextplora su un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d'età, sesso e area geografica, che guarda ad ampio spettro il futuro della mobilità e dei comportamenti al volante.IL FUTUROIniziando dall'orizzonte, anche se le auto elettriche in tutto il Polesine...