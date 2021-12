IL CASO

FRATTA POLESINE Il presepio vivente di Fratta, una delle rievocazioni di carattere storico-religioso più datate del Veneto, è stato annullato. Per il secondo anno consecutivo, la Pro loco frattense ha dovuto arrendersi all'aumento dei contagi da Covid-19. Ma se lo scorso anno, praticamente tutto era già stato deciso tra fine settembre e gli inizi di ottobre, dato che la situazione di emergenza sanitaria era già peggiorata con l'inizio dell'autunno, quest'anno tutto faceva presagire al fatto che nel pomeriggio del 26 dicembre l'evento si sarebbe svolto senza alcun tipo di problema. Tanto è vero che a differenza di un anno fa, erano stati preparati locandine, volantini e striscioni pubblicitari.

La decisione del presidente della Pro loco, Giacomo Bononi, è arrivata dopo il comunicato del sindaco Giuseppe Tasso che faceva il punto sulla situazione contagi in paese. «La stagione ha riportato un preoccupante aumento dei casi da Covid-19 - si legge nella nota del primo cittadino - anche questo Natale sarà purtroppo vissuto con le limitazioni imposte alle molte manifestazioni, con cui si era soliti vivere la festa più bella dell'anno. Il bollettino trasmessoci dall'Ulss 5, riscontra per Fratta, un aumento costante dei contagi: 28 in sorveglianza attiva. Di questi, 4 sono scolastici (soggetti che in via prudenziale sono in fase di monitoraggio a seguito di positività all'interno della stessa classe), 5 sono contatti stretti di soggetti positivi, 19 sono soggetti effettivamente positivi».

Tasso ricorda che con il ritorno in zona gialla, la reintroduzione dell'obbligo della mascherina anche all'aperto e del Green pass rafforzato, vanno evitati gli assembramenti, oltre all'osservanza di tutte le regole di prevenzione previste (igienizzazione di mani e ambienti).

Il direttivo della Pro loco, che l'otto dicembre aveva inaugurato la 26. rassegna artistica dei presepi nella chiesetta di San Francesco, si è riunita e all'unanimità ha deciso di annullare la 27. edizione del presepio vivente. «Considerata l'attuale situazione generale, con l'aumento dei contagi e quanto comunicato dall'amministrazione comunale - afferma Bononi - con voti sofferti e unanimi abbiamo annullato la manifestazione in programma domenica».

Il cancello d'entrata del giardino e le barchesse di villa Badoer, luoghi scelti per ospitare dalle 14.30 il presepio vivente, resteranno chiuse domenica. Appuntamento rinviato a tra un anno, con la speranza che tutto sia davvero finito.

Marco Scarazzatti

