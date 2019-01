Troppi immobili pubblici abbandonati Terza commissione aperta ai cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PATRIMONIO PUBBLICOROVIGO Dal Genio Civile in piazza della Repubblica di proprietà della Regione, all'ex Liceo Celio in via Badaloni fino al Palazzo di Giustizia in via Verdi prossimo allo svuotamento.Tutti i luoghi della città in stato di abbandono diverranno argomento di una commissione consiliare plenaria aperta al pubblico prevista per l'11 febbraio alle 18. Una proposta lanciata dal sindaco Massimo Bergamin e supportata dall'assessore all'Urbanistica Federica Moretti durante il consiglio comunale di lunedì, approvata anche dal...