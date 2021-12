SERVIZI

VILLANOVA MAR. Le recenti disposizioni della Regione dirette a contenere la preoccupante diffusione del Coronavirus, ha indotto il sindaco di Villanova Marchesana alla sospensione del servizio di trasporto di anziani e disabili con il Fiat Doblò di proprietà comunale.

I VOLONTARI

Un automezzo acquistato con fondi della Fondazione Cariparo ed adibito con l'impiego di volontari all'accompagnamento a visite mediche, all'esecuzione di esami e terapie di vario genere di persone anziane, sole o che non potevano farlo in maniera diversa. Il servizio alla collettività con finalità sociale era stato riattivato di recente per decisione della Giunta, ma ora le mutate condizioni che al fine di contenere la diffusione del contagio hanno fatto precipitare nuovamente la nostra Regione in zona gialla hanno indotto gli amministratori a questa decisione.

LA DECISIONE

«Considerata la nuova situazione epidemiologica e l'aumento del numero dei contagiati è riportato nell'ordinanza del primo cittadino , vista inoltre l'ordinanza del presidente Zaia che detta precise limitazioni e consigli per affrontare questo periodo di particolare diffusione del virus, si è ritenuto di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo del Doblò di proprietà comunale fino a data da destinarsi».

Il provvedimento, che non mancherà di provocare ulteriori difficoltà ad anziani soli, disabili ed a chi non ha la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative per gli spostamenti necessari, sarà comunicata anche ai volontari che alla guida del mezzo si occupano di assicurare il servizio di trasporto.

Moreno Tenani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA