«Troppe vetrine vuote: si faccia come a Porto Viro»

COMMERCIOROVIGO «Subito un bando dedicato al commercio per evitare la strage di saracinesche abbassate». La proposta arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale Michele Aretusini, allarmato per l'alto numero di negozi chiusi a Rovigo. L'anno scorso hanno deciso di abbassare definitivamente la serranda circa ottanta attività: ad avere la peggio, in particolare, i negozi di abbagliamento penalizzati dalla crescita degli acquisti online e dall'avanzata dei centri commerciali.SOSTEGNO FINANZIARIOAretusini a distanza di qualche...