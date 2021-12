Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(M.Sca.) Hanno ripreso ieri mattina le lezioni in una classe elementare di Arquà. I 18 alunni erano stati messi in Dad, da lunedì, a causa di un caso di falso positivo, poi appunto negativo. A raccontare la vicenda è uno dei genitori di un bambino di 6 anni. «Domenica ci è stato comunicato che una bambina in classe con mia figlia risultava positiva al tampone rapido. Siamo stati avvisati che il giorno dopo sarebbe subito iniziata la...