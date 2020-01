«Troppa immondizia abbandonata in strada»

LA PROTESTA

ROVIGO Secondo il consigliere comunale Antonio Rossini, però, il «comunicato di Ecoambiente non è consono alla realtà e alle croniche criticità del servizio asporto rifiuti che subiscono con disagio i cittadini di Rovigo sulla propria pelle». Rossini rileva, «con amarezza», l'indisponibilità della società a «comprendere le proposte costruttive contenute nell'interpellanza, che indica le soluzioni per raccogliere tempestivamente i rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti non solo per via Cime di Lavaredo, ma per tutta la città». «Non è la prima volta - spiega Rossini - che in via Cime i rifiuti come elettrodomestici e divani sono lasciati più giorni per strada» e succede anche «in altre zone della città come il centro storico».

VIA CURIEL

Così il consigliere comunale, agli scatti fotografici dello scorso venerdì aggiunge «le foto di questi giorni in via Curiel». Rossini ricorda di aver segnalato in diverse interpellanze che «rifiuti esterni ai cassonetti, di tutti i tipi, restano non raccolti nelle pubbliche strade non un giorno ma diversi giorni alla vista di tutti: ad esempio intorno alle mura del cimitero di Sarzano, malgrado le ripetute richieste in questi mesi al Comune». «Visti i risultati e la non consapevolezza della reale situazione con cui Ecoambiente ha strumentalmente risposto e - continua Rossini - sottolineo che non si tratta di scaricare colpe su altri bensì di rappresentare i disservizi a chi non dovrebbe far altro che mettere in atto tutti i correttivi possibili», il consigliere comunale della lista Monica Gambardella sindaco dice di aspettarsi ora «risposte concrete ed efficaci da chi è preposto a dirigere Ecoambiente e non di certo giustificazioni come l'impedimento di raccogliere i rifiuti in via Cime di Lavaredo dovuto a un'auto mal posizionata, visto che è già successo più volte».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA