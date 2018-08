Trombini, giorni contati in Provincia «Chiedo più attenzione per la cultura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO CELIOROVIGO Marco Trombini dopo due mandati consecutivi è pronto a salutare palazzo Celio. «Non so ancora in che modo si svolgeranno le prossime elezioni provinciali, però mi preme raccomandare a chi mi succederà di non lasciar perdere il settore della cultura, uno dei maggiori traini del nostro territorio».OBIETTIVO CULTURATrombini aveva assunto subito dopo l'elezione a presidente della Provincia il referato della cultura, prendendosi a cuore alcune situazioni spinose. Tra queste la rassegna itinerante Tra ville e giardini. «Mi...