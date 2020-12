Il Natale ai tempi del Covid non potrà essere quello di sempre. Con coprifuoco e distanziamento, bisognerà rinunciare ai festoni e alle rimpatriate tra familiari. I ragazzi del Celio Roccati hanno riflettuto per capire cosa cambierà per i giovani polesani nel periodo più atteso dell'anno. «Sono rattristata ha affermato una ragazza del linguistico, Stefania Presecan , abito in provincia e non potrò incontrare i miei amici rodigini, né trascorrere con loro l'ultimo dell'anno.

«Per me non cambia molto ha dichiarato Benedetta Baron, di terza Artistico . Ho sempre festeggiato Natale a casa mia, l'unica differenza è che quest'anno non ci sarà l'intera famiglia: sarà però un'occasione per stare con mio nonno, dal momento che è spesso solo». Una ragazza del terzo anno del classico, Chiara Ceregatti, ha aggiunto: «Non vedere le nonne al pranzo di Natale sarà triste, così come non trascorrere con gli amici l'ultima serata dell'anno: tuttavia sono fiduciosa che presto potremo tornare alle nostre abitudini».

Un'alunna del linguistico, Alina Baleanu, attende con fervore il Natale: «Sicuramente sarà diverso e spero di star bene con la mia famiglia: questa pandemia è stata l'opportunità per rafforzare il rapporto con i miei genitori che ora è molto sincero. Sono tanto ottimista, stiamo soffrendo ma dobbiamo lottare senza arrenderci,. Col tempo passerà tutto». Cerca di vedere il lato positivo anche Mattia Fornasiero, rappresentante d'istituto: «Trascorrere il Capodanno con la famiglia sarà bello. Non accade da quando ero piccolo e non so se accadrà nei prossimi anni. Sarà un'occasione per rispolverare le vecchie consuetudini, anche se non credo che questa situazione diverrà normalità». Un ragazzo di quinta dell'Economico Sociale, Mattia Testa, spiega: «Saranno festività più noiose rispetto al solito: dover rispettare le norme permetterà a molti di riscoprire l'affetto familiare, e auspico che per le famiglie disunite possa esser l'occasione per rinforzare i legami». «Non trascorrerò il 25 coi nonni ha detto Marta Rossin del Liceo Artistico - è bene che incontrino meno persone possibile».

