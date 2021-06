Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRIBUTIROVIGO Mancano pochi giorni alla scadenza del versamento della prima rata dell'Imu, fissata al 16 Giugno. L'Associazione della proprietà edilizia spiega che tra le aliquote deliberate dal Comune sono previste alcune riduzioni. Nello specifico, 9,60 euro per mille per immobili in locazione agevolata ai sensi della legge 431/98, purché il conduttore abbia spostato la residenza sull'immobile locato, previa presentazione del modello di...