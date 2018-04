Tribunale, valzer di uffici ancora in alto mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UFFICI GIUDIZIARIROVIGO Nei giorni scorsi un camion di traslochi ha provveduto a spostare alcuni mobili da Palazzo Campo, la vecchia sede di via Verdi del Consorzio di Bonifica, dove dovrebbero trasferirsi la Procura di Rovigo e gli uffici della polizia giudiziaria, oggi ospitati negli spazi di proprietà comunale in via Mazzini. In realtà, la situazione è ancora in fase di stallo nonostante tutto sia già in fase avanzata, con una bozza di contratto d'affitto per Palazzo Campo a un canone di circa 80mila euro annui.AMBIENTI DI LUSSOIl...