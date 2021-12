TRIBUNALE

ROVIGO I diciotto raggirati dalla truffa dell'oro hanno avuto giustizia. Il consulente finanziario (ex promotore) Vonero Magi, 61 anni di Ferrara, è stato condannato in rito abbreviato davanti al Tribunale monocratico di Rovigo a due anni e sette mesi di reclusione e a 2.500 euro di multa. L'uomo tra il 2016 e il 2017, a Este, Villa Estense, Cinto Euganeo, Rovigo e Chioggia, aveva arraffato agli ignari malcapitati oltre 46mila euro. Magi, iscritto all'albo dei consulenti finanziari dal 2008, attraverso l'intermediazione per la sottoscrizione di contratti per conto di Banco metalli preziosi, ha fatto credere alle vittime di acquistare l'ammontare di metalli preziosi corrispondente a quanto versato in denaro. In realtà ha fatto sottoscrivere ai clienti un modulo di contratto che imputava il denaro a un piano di accumulo nel quale il 90% delle risorse era impiegato per remunerare asserite spese mediante l'utilizzo di modulistica fuorviante tale da indurre in errore le persone, molte difese dagli avvocati Andrea Sanguin e Andrea Lunardi del foro di Padova. Magi agganciava le vittime durante gli incontri informativi sulla possibilità di accendere investimenti finanziari. In qualità di promotore finanziario per una società di consulenza, proponeva di diversificare gli investimenti in un fondo azionario e nell'oro mostrando un lingotto La persona, una volta convinta, era sicura di avere acquistato oro con la società Goldwerk nel fondo Franklin Templeton Investiments Funds India. Quando gli ignari investitori hanno ricevuto da Franklin l'estratto conto annuale, si sono accorti di dati anomali. Contattata la Goldwerk, hanno scoperto di non avere firmato un ordine per acquistare dell'oro, ma di avere sottoscritto un piano di accumulo: ecco la truffa.

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA