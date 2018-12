CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEMINACCE IN TRENO:CONDANNATOEra stato invitato a scendere dal treno in quanto sorpreso senza biglietto sull'interregionale, ma dopo la richiesta della capotreno aveva offeso e minacciato di morte l'agente della Polizia ferroviaria intervenuta. Ieri è stato processato e condannato a 6 mesi. Davanti al giudice è comparso Mbaise Mbaise, 60 anni, nigeriano residente in città, che il 7 dicembre 2016 era a bordo dell'interregionale 22/23 ha aggredito verbalmente la poliziotta: «Non mi frega niente se tu sei di polizia, io faccio quello...