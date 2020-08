CASO TRIBUNALE

ROVIGO «Non ci risulta che il sindaco abbia fatto qualcosa per bloccare l'arrivo del carcere minorile: se è troppo tardi il Consiglio comunale deve essere riconvocato per discutere un piano B. Per noi, come sosteniamo da un anno, il tribunale al Maddalena andrebbe benissimo». A dirlo è Silvia Menon, ex candidata sindaco dell'omonima lista civica, sostenendo che «quella sul Tribunale è una decisione politica e se la politica locale ormai da 20 anni non decide, decideranno a livello nazionale, ben fregandosene delle esigenze della città. Chi sperava che Gaffeo potesse risolvere il problema, è rimasto deluso: il sindaco cambia versione ogni volta in base all'interlocutore che ha di fronte». Menon attacca pesantemente il lavoro svolto dal primo cittadino nel suo primo anno di mandato per la questione delle aule di giustizia, per le quali si paventa un trasloco d'imperio da parte del Ministero qualora non sia individuata una soluzione alternativa. «L'estate scorsa la nostra lista ha portato alla ribalta il tema perché, finita la campagna elettorale, sembrava fosse stato dimenticato in un cassetto - continua la Menon - Abbiamo voluto così ribadirne l'importanza discutendone in consiglio. Gaffeo chiese tempo, sbagliammo noi a concederglielo». Durante questo anno il sindaco, secondo la consigliere di minoranza, avrebbe parlato con il ministero della Giustizia dell'ipotesi Maddalena («A novembre 2019 Gaffeo scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che vi sono valutazioni congiunte tra Comune e Ministero al fine di collocarvi tutta l'attività giudiziaria»). Poi, a febbraio, il primo cittadino avrebbe fatto un passo indietro in Consiglio comunale: «Fu votata una mozione che chiedeva di espandere il Tribunale nell'ex carcere, cosa che sappiamo tutti che non è possibile, in quanto il carcere minorile ce l'hanno sbolognato dall'alto». Per questo Menon chiede all'Amministrazione di evitare che il Ministero realizzi un tribunale nuovo lontano dal centro: «Vogliamo davvero rischiare che a Roma decidano di spostare il tribunale fuori dal casello autostradale di Boara in un capannone dismesso? Perché questo può succedere - avverte la Menon - Siamo convinti che al sindaco piacesse davvero la soluzione Maddalena, però ci sono le elezioni regionali e il Pd, alleato del sindaco, è alla ricerca di consensi, e sicuramente vuole rimandare le decisioni per non perdere voti».

L'APPOGGIO

A sostenere il sindaco, che ha dichiarato più volte di aver destinato il Maddalena a uffici comunali, è Antonio Rossini (Gambardella Sindaco): «C'è chi ha una visione diversa su dove debba essere localizzato il Tribunale, ma la città ha espresso altre esigenze e noi politici le rispettiamo e le abbiamo condivise. Ricordo che i cittadini, i commercianti, gli avvocati sono soddisfatti della scelta di puntare sulla riqualificazione dell'ex carcere per ampliare il Tribunale, loro continueranno a vivere la città sotto il profilo imprenditoriale, professionale e sociale mentre chi ha ora idee diverse tra qualche anno non avrà più nei suoi pensieri la città di Rovigo. Quindi, ha fatto bene il Sindaco Gaffeo a ripensarci e a tenere conto della volontà dei consiglieri». L'ipotesi Maddalena è stata criticata anche da parecchi avvocati, ma è fortemente caldeggiata anche dal prefetto Maddalena De Luca.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA