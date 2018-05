«Tribunale indegno di un Paese civile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIAROVIGO Arrivano nuovi giudici, ma rimangono i vecchi problemi per il tribunale di Rovigo: la mancanza di sicurezza, l'esiguità degli spazi e «altre carenze, indegne di un paese civile». La sottolineatura arriva dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Rovigo Giampietro Berti, che in vista dell'assemblea degli avvocati del Nordest in programma oggi a Gognano di Villamarzana, non esita a parlare di «paradosso rodigino: se da un lato abbiamo un numero di giudici che ci soddisfa, dall'altro dobbiamo constatare che non ci saranno...