PALAZZO DI GIUSTIZIA

ROVIGO Il tribunale traslocherà nell'ex Questura, a due passi dal Duomo, mantenendo comunque anche l'attuale sede di via Verdi. Stando ad alcuni documenti trasmessi nei giorni scorsi dal Ministero della Giustizia al sindaco Edoardo Gaffeo, al procuratore della Repubblica Carmelo Ruberto e all'Agenzia territoriale del Demanio, questa è l'ipotesi che sta prendendo piede a Roma. L'ottica è quella di ridurre costi e tempi, senza dimenticare le richieste portate avanti dal Comune. Gaffeo, infatti, durante le fitte riunioni svoltesi in questi mesi, non ha mai smesso di evidenziare come il mandato del Consiglio comunale sia quello di mantenere le aule giudiziarie in centro storico per salvaguardare i commercianti e gli esercizi pubblici.

LETTERA DEL MINISTRO

Stando a una lettera a firma dal direttore generale Massimo Orlando, il Ministero ha affidato l'incarico a un ingegnere per verificare entro il 10 marzo i tempi e i costi delle uniche due soluzioni rimaste: la realizzazione ex novo degli uffici giudiziari nell'ex Gattinara (così come era chiamata la caserma di via Donatoni prima di diventare Questura, chiusa cinque anni fa), oppure l'acquisizione dell'ex Banca d'Italia di via Piva e dell'immobile della Provincia in viale della Pace. La prima opzione, però, sembra quella con maggiori possibilità di conferma, visto che nella stessa lettera di Orlando è specificato che l'edificio di via Donatoni è già del Demanio e, secondo le prime stime, lì potrebbero essere messi a disposizione almeno 9.200 metri quadri. Per quanto concerne i due immobili da acquisire, invece, andrebbero collegati tra di loro ed è necessario fare una precisa analisi costi-benefici. La sede distaccata della Provincia, infatti, costerebbe quasi sette milioni di euro e l'ex Banca nazionale altri cinque, cui vanno aggiunti i lavori di sistemazione e adeguamento.

TEMPI RAPIDI

Guardando all'ex Questura, invece, sono due i vantaggi: i lavori di sistemazione sarebbero meno onerosi e, per giunta, rimarrebbe in uso anche l'attuale tribunale in via Verdi. Secondo il piano di razionalizzazione del Ministero della Giustizia, con questa soluzione emergono due ipotesi, che verranno valutate entro il prossimo mese dall'ingegner Gianmarco Mattei per conto del Ministero: portare le aule giudiziarie in via Donatoni e lasciare solo alcuni archivi ed uffici in via Verdi, oppure procedere con l'ex Banca d'Italia e gli spazi della Provincia.

SEDI SPEZZATE

Attualmente oltre alla sede principale del Tribunale, l'edificio di via Verdi di proprietà comunale affidato al Ministero in comodato d'uso, nel quale trova spazio anche la Polizia Giudiziaria, ci sono altri otto diverse sedi, distribuite sul territorio comunale, per le quali il Ministero paga ogni anno 285mila euro di affitti. Si parla di 4.485 metri quadri di uffici e archivi che nell'ipotesi di utilizzo dell'ex Questura potrebbero essere accorpati là in un'unica sede, senza dovere ricorrere a particolari lavori di adeguamento strutturale dei sei edifici che ospitavano la Polizia, lasciando in via Verdi solo le aule dibattimentali e poco più. L'ipotesi due, invece, prevede la realizzazione di tre stabili nell'ex Gattinara, per una superficie complessiva di quasi 10mila metri quadri, in cui traslocare aule di giustizia, Procura, Archivio, Polizia Giudiziaria e Sezione Civile, portando in via Verdi tutto il resto (giudici di pace, altri archivi e uffici). Tuttavia, per fare questo intervento sarà necessario l'aiuto della Regione, perché va costruito un edificio che va oltre i limiti imposti dall'attuale Prg. A Venezia dovrebbero approvarne la realizzazione attraverso un tavolo Stato-Regione e le probabilità che la Giunta guidata da Luca Zaia approvi questa edificazione sono alte, dal momento che nel febbraio 2016 lo stesso governatore aveva bocciato un progetto analogo della Guardia di Finanza proprio all'ex Gattinara, evidenziando però che quello stesso progetto era «suscettibile di approvazione mediante intesa Stato-Regione». Per i finanzieri non ci furono ulteriori sviluppi, questa volta, per il tribunale, pare che questo non sarà affatto un ostacolo.

