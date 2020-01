Tribunale, il futuro si discute in consiglio

UFFICI GIUDIZIARI

ROVIGO Il Tribunale in aula. Quella consiliare di Palazzo Nodari. Il tema della riunificazione degli uffici giudiziari in un'unica sede, sarà discusso in consiglio comunale. L'incontro al ministero della Giustizia, che ha riaperto uno spiraglio sull'ipotesi dell'allargamento nell'ex carcere di via Verdi, sempre che il Dap faccia marcia indietro sul progetto avviato per il nuovo istituto penale per minori del Triveneto, trasferendo a Rovigo quello trevigiano, ha rinfocolato il dibattito. Soprattutto perché il primo cittadino ha indicato l'ex Maddalena come ipotesi B che non convince in particolare gli avvocati. Monica Gambardella, a capo dell'omonima lista, ha inviato un sollecito al sindaco: «Abbiamo sempre concordato sull'opportunità di promuovere un'adeguata soluzione, per il bene della città. Ti chiedo di riferire in consiglio perché è necessario che la comunità sia informata direttamente sugli sviluppi, le problematiche e le soluzioni in itinere. Spostare dal centro il Tribunale, comporterebbe lo spostamento di attività e studi che difficilmente sarebbero occupati a breve termine, determinando un danno economico e ulteriori vuoti urbani. Per questo insisto affinché il centro possa continuare ad accogliere il Tribunale». A stretto giro la rassicurazione del capogruppo Pd e consigliere regionale Graziano Azzalin: «Manca solo la data, ma il consiglio straordinario sul Tribunale si farà. Come gruppo del Pd avevamo sollecitato questa convocazione, ho parlato con il sindaco e la presidente Romeo affinché ci sia prima possibile la riunione dei capigruppo per calendarizzarlo e discutere una linea comune. Sono convinto che debba restare in centro e che la soluzione migliore sia quella di ampliare i propri spazi in via Verdi».

