COMUNE

ROVIGO «Il sindaco? Si è presentato impreparato all'incontro con il ministero. Da bocciatura». Il vice coordinatore provinciale di Forza Italia commenta così l'esito della riunione telematica avvenuta lo scorso 30 dicembre fra Edoardo Gaffeo e il ministero della Giustizia. «Tralasciando il fatto che un sindaco dovrebbe avere già chiesto e ottenuto un incontro direttamente con i ministri interessati, anche per ragionare dell'ex caserma Silvestri e non con i funzionari, i cosiddetti burocrati, ritengo sia stato un errore strategico presentarsi all'incontro senza una proposta univoca, che fosse in grado di essere prontamente valutata dagli uffici e soprattutto prontamente realizzabile anche solo dal punto di vista di eventuali lavori o autorizzazioni. Invece nulla, anzi confusione per confusione».

SEGUIRE GLI AVVOCATI

A dire di Bimbatti, infatti, la proposta di utilizzare l'area di Asm in via Alighieri sarebbe «fumo negli occhi» perché «tralasciando i tempi di realizzazione, quelli utili per l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico diventerebbero inaccettabili dal ministero. Le possibilità di offrire una proposta seria, concreta, realizzabile in tempi brevi ci sono, così come ha proposto l'Ordine degli avvocati, e come aveva peraltro chiesto il consiglio comunale tutto. Il centrodestra unito aveva anche proposto un tavolo di lavoro congiunto al fine di poter sottoporre al ministero una proposta pronta e univoca, soprattutto per scongiurare il rischio che la città si dimostri divisa come sta succedendo ora tra sindaco, comitato, avvocati, partiti... Nonostante ciò, l'uomo solo al comando continua imperterrito per la sua strada condividendo nulla con nessuno».

LE REPLICHE

Piccata la risposta del Forum dei cittadini: «Fermo restando il diritto delle forze politiche di esprimere le proprie opinioni, sono inaccettabili le accuse di una presunta inefficienza, che al contrario, c'era con la giunta Bergamin relativamente al trasferimento del carcere minorile a Rovigo, che è la causa dell'impossibilità di mantenere il tribunale nella attuale sede ampliandolo utilizzando gli spazi dell'ex casa circondariale».

Nadia Romeo, presidente del consiglio ed esponente Dem, ha poi aggiunto: «Bisogna attivare un percorso di partecipazione attiva e trasparente di tutti i soggetti interessati. Riguarda tutti: Ordine degli avvocati, categorie economiche, la città intera. Per me le sollecitazioni, da chiunque arrivino, sono tutte ovviamente proposte e idee che hanno una loro rilevanza e una loro dignità che siamo chiamati ad ascoltare».

Alberto Lucchin

