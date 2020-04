LA GIUSTIZIA

ROVIGO «È un momento difficile per tutti e lo è anche per noi avvocati, perché con il blocco delle udienze ci siamo ritrovati improvvisamente senza lavoro e, quindi, senza reddito. E per qualcuno è davvero molto complicato e lo sarà anche in futuro, perché con la crisi economica ci saranno problemi anche per farsi pagare dai clienti. C'è anche il problema degli esami di abilitazione congelati. Speriamo che l'attività possa gradualmente riprendere, in sicurezza, in modo da evitare una paralisi del sistema giudiziario, dannosa per tutta la collettività. Qui a Rovigo, comunque, c'è grande attenzione e responsabilità, anche a livello di programmazione. Le aule diventeranno un po' come i campi da tennis, verranno prenotate per fasce orarie e andranno sfruttate al massimo».

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Rovigo Enrico Ubertone non nasconde la propria preoccupazione, in un quadro che vede a livello nazionale oltre la metà degli avvocati aver richiesto il bonus di 600 euro, anche se sembra lasciar trasparire un barlume di ottimismo. Col decreto legge dell'8 aprile, è stato prorogato all'11 maggio il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali, nonché la sospensione del decorso dei termini. Si celebrano solo le udienze di convalida, i procedimenti con detenuti e quelli con particolari motivi di urgenza.

LA RIAPERTURA

Da prime bozze circolate su possibili calendari delle riaperture, la data per la ripresa delle attività dei Tribunali potrebbe essere proprio il 12 maggio. Già il 26 febbraio, ben prima che si parlasse di lockdown, il presidente del Tribunale di Rovigo Angelo Risi aveva introdotto delle limitazioni, anche alla luce delle carenze strutturali del Palazzo di Giustizia. Il presidente dell'Ordine degli avvocati nota come, «siccome piove sempre sul bagnato, la sospensione è arrivata mentre erano in corso i lavori per la sistemazione dei bagni, ma mi auguro che gli interventi possano essere completati in tempi rapidi e ovviare a questa difficoltà. Il primo vero grosso problema comunque resta quello delle aule, perché anche le udienze che prima si tenevano nelle stanze dei giudici dovranno essere tenute in spazi adeguati. Come avvocati abbiamo messo a disposizione anche la sala di Palazzo Paoli che usiamo per le mediazioni civili, così che le aule potenzialmente disponibili per le udienze possano essere almeno cinque, le tre in via Verdi e due a Palazzo Paoli».

UDIENZE IN ESTATE

Ubertone non si sbilancia sulle date e non esclude la possibilità che venga intaccato il periodo della sospensione feriale: «Organizzare il calendario sarà un lavoro complesso, ci saranno tempi più lunghi e molti saranno i rinvii, ma remiamo tutti dalla stessa parte. E l'importante è che qui si stanno pensando tutte le possibili soluzioni per evitare la paralisi della giustizia. Siamo stati interpellati come Ordine e c'è stata un'intesa sui criteri organizzativi finalizzati a minimizzare l'impatto delle misure di contenimento del contagio sull'attività giudiziaria. Siamo soddisfatti dell'accordo sulla trattazione delle cause civili, fermo restando che per alcune sarà comunque impossibile per esempio quelle dove è necessaria la presenza fisica di più persone, ma volendo trovare un aspetto positivo in tutta questa difficile situazione, si può dire che sia stato sdoganato il processo telematico di cui si parlava da anni. Buona parte di udienze civili, dove la presenza degli avvocati è più formale che sostanziale perché tutto si limita al deposito di memorie o documenti, può essere anche in futuro celebrata con depositi telematici di atti, venendo evasa con una trattazione scritta. Il rinvio delle udienze, fra l'altro, ha lasciato del tempo a disposizione dei magistrati che hanno smaltito arretrati, con sentenze e provvedimenti che aspettavamo da tempo e questo è stato molto apprezzato. Ovviamente, se mi si consente il gioco di parole, il penale è più penalizzato, per la stessa natura dei processi e per le difficoltà che pone anche per le testimonianze in videoconferenza, strumento che è stato utilizzato in casi di emergenza ma che non può assolutamente sostituire la presenza fisica in aula dove sono rilevanti anche sguardi, gestualità e sensazioni. Il presidente Risi ha mostrato grande attenzione e si troveranno criteri e soluzioni sull'organizzazione di spazi e tempi e sulle presenze in aula, per andare avanti in sicurezza».

