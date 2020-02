NUOVO TRIBUNALE

ROVIGO Si svolgerà il 18 febbraio il Consiglio comunale dedicato al Tribunale che rischia di traslocare dal centro alla periferia.

La maggioranza, in questi giorni, sta mettendo a punto una mozione condivisa con la minoranza per chiedere al Ministero di bloccare l'arrivo in via Verdi del Carcere Minorile di Treviso che dovrebbe occupare l'ex sede della casa circondariale che è stata trasferita nella nuova struttura della Tangenziale Est.

Il sindaco Edoardo Gaffeo, dopo essere stato a Roma per chiedere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di scegliere un'altra struttura per il trasloco del Minorile, nei giorni scorsi, aveva annunciato l'arrivo in Consiglio di una mozione da porre all'attenzione del Ministero in merito alla inadeguatezza sul fronte dei servizi, del capoluogo polesano ad ospitare la struttura detentiva dedicata ai minori.

Anche l'opposizione, nel frattempo, si era mobilitata per una mozione contro l'arrivo del carcere minorile in via Verdi, chiedendo, al contempo, l'ampliamento del Tribunale nei locali adiacenti all'attuale sede.

«NON DIVIDIAMOCI»

«Data l'importanza del messaggio politico amministrativo che vogliamo inviare a Roma ha spiegato ieri la presidente del Consiglio comunale Nadia Romeo crediamo non sia questo il momento di sventolare bandierine, ma sia invece opportuno unirsi per fare arrivare al Ministero un messaggio ancora più forte, ossia il fatto che Rovigo non ha le caratteristiche strutturali e organizzative per ospitare un carcere minorile nel cuore della città. In questi giorni ha poi aggiunto Romeo stiamo pertanto dialogando con la minoranza per votare un'unica mozione relativa al Tribunale. Anche l'opposizione si è detta disponibile a portare avanti un'azione unitaria forte per riuscire a convincere il Dap e il Ministero a fermare il carcere minorile, a favore dell'ampliamento del Tribunale in via Verdi».

Romeo ha anche ricordato che nel 2017 era emersa la possibilità inequivocabile di collocare il tribunale nell'ex carcere, area di proprietà demaniale, ma l'amministrazione che allora guidava il Comune non lo ha fatto.

«I lavori esecutivi per trasformare l'edificio in carcere non sono ancora iniziati - ha sottolineato Romeo -, dunque. attraverso questa mozione, speriamo in un dietrofront da prate del ministero».

Un aiuto importante in questa direzione potrebbe arrivare dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, atteso a Palazzo Nodari domani. «Il ministro Boccia ha annunciato ieri Romeo - venerdì sarà a Rovigo in visita istituzionale. Vogliamo portare alla sua attenzione le problematiche sta vivendo la città, come appunto il Tribunale e l'ex ospedale Maddalena. Abbiamo intenzione di proporci al ministro come città sperimentale per progetti relativi all'ambiente, ai trasporti e altro ancora spiega la presidente Dem del Consiglio comunale -. Rovigo, riallacciandosi al progetto di Smartcity, ha infatti tutte le caratteristiche per fare da banco di prova a progetti di questo tipo, occasioni di crescita che possono portare grandi vantaggi allo sviluppo del territorio».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA