TRIBUNALE

ROVIGO «Il tribunale in un capannone fuori dal casello autostradale di Boara? Una assurda provocazione». Il consigliere di opposizione Antonio Rossini taccia così le parole della collega del consiglio Silvia Menon, accusandola di dire una «assurda provocazione che non serve a niente se non a creare confusione, visto che non solo logisticamente ma anche tecnicamente sarebbe impraticabile l'utilizzo di un capannone per una sede permanente degli uffici giudiziari». Rossini, che è stato uno dei consiglieri che ha votato per la mozione contro il trasloco del tribunale, spiega che l'ipotesi sostenuta da Menon di usare il Maddalena è sbagliata.

TRASLOCO DIFFICILE

«Ci si dimentica che il 90 per cento dei consiglieri comunali, trasversalmente da destra a sinistra, comprese le liste civiche, ha votato una mozione concordata insieme per ampliare il tribunale in centro storico o, al limite, nelle sue immediate vicinanze, escludendo tassativamente l'ipotesi dell'ex Maddalena e dando mandato al sindaco di lottare sino all'ultimo per la prima soluzione ideale, cioè la riqualificazione dell'ex carcere, ritenendo non consono un suo utilizzo come carcere minorile».

SONDAGGIO

«In questi giorni - continua Rossini - ho fatto un ulteriore sondaggio e non ho trovato né commercianti, né avvocati, né cittadini favorevoli ad avere il carcere minorile in centro storico e quindi a spostare il Tribunale in quartiere Commenda. La città ha espresso il suo verdetto e noi politici, almeno quasi tutti, lo rispettiamo e lo abbiamo condiviso, abbiamo pertanto dato indicazioni al sindaco di farsi portavoce e protagonista attivo nelle sedi ministeriali, avvalendosi anche dell'appoggio del ministro Francesco Boccia e facendosi forza della mozione comunale approvata».

EX CARCERE

Un'indicazione è già arrivata. «Non si può quindi ignorare che i cittadini, i commercianti, gli avvocati sono soddisfatti della scelta di puntare sulla riqualificazione dell'ex carcere per ampliare il tribunale, si deve tener conto che loro vivono la città sotto il profilo imprenditoriale, professionale e sociale: la stragrande maggioranza consiglieri, che sono i rappresentanti dei cittadini, ha con fermezza e coerenza ascoltato e sostenuto la loro autorevole volontà».

A.Luc.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA