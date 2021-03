Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO DI GIUSTIZIAROVIGO Sul tema del nuovo tribunale interviene il presidente dell'Ordine degli avvocati Enrico Ubertone, con tre progetti a firma dell'avvocato Pipinato e l'ennesimo appello a essere coinvolti ufficialmente, in qualità di utenti, nella progettazione. Rammaricandosi per l'occasione persa di utilizzare lo spazio dell'ex casa circondariale di via Verdi, Ubertone ha accolto positivamente gli sviluppi delle ultime...