PALAZZO NODARI

ROVIGO Si svolgerà domani, alle 16.30, il consiglio comunale chiesto dall'opposizione per fare il punto sulla nuova possibile collocazione del Palazzo di Giustizia. Nel frattempo, il consigliere di minoranza Antonio Rossini ha chiesto al Comune di partecipare al sopralluogo del tecnico del ministero nell'ex questura di via Donatoni. Le ipotesi al vaglio per il trasloco del Tribunale da via Verdi, infatti, sono all'ex sede della Banca d'Italia in via Piva e appunto, l'ex questura, chiusa dal 2011 e di proprietà del Demanio. Entro il 10 marzo il ministero ha chiesto una relazione tecnica sulla fattibilità delle due ipotesi e invierà un professionista in città per le rilevazioni del caso.

«Parlando con la consigliere Silvia Menon - spiega Rossini - abbiamo convenuto che ai sopralluoghi dei tecnici del ministero (che dovrebbero svolgersi entro questa settimana) vogliamo essere presenti anche noi dell'opposizione come portavoce della volontà politica e istituzionale sulla soluzione preferita dai cittadini tenendo anche conto di quanto emergerà nel consiglio. Vogliamo partecipare e avere un confronto con i tecnici ministeriali per essere parte attiva durante la fase di analisi, al fine di fornire spunti e osservazioni pertinenti, ma questa maggioranza ha cercato in tutti i modi a farci desistere ed ecco allora i ripetuti tentativi di farci rinviare il consiglio alla data di quando tutto sarà già definito, per prenderne solo atto».

Sul consiglio monotematico spiega che «da parte mia, ma penso anche degli altri colleghi firmatari, l'intento politico è discutere delle opzioni insieme alle maggiori istituzioni interessate, in primis il presidente del Tribunale e dell'Ordine professionale degli avvocati, nonché del Comitato spontaneo rappresentato dall'avvocato Pavanello. Discutere su questo importante argomento allargando la partecipazione democratica ai diretti interessati è un atto dovuto e necessario malgrado qualcuno dell'opposizione, non solo non ne sia entusiasta, ma si è posto anche la domanda se gli invitati abbiano diritto di parola».

R.Mer.

