ROVIGO Cadono le limitazioni emergenziali in Tribunale. Con l'approvazione della legge di conversione del decreto del 30 aprile, anche la giustizia supera la fase 2. Come si legge nella note diramata ieri dal presidente del Tribunale di Rovigo Angelo Risi, «come è ormai noto il provvedimento legislativo anticipa al 30 giugno la data di cessazione della così detta fase 2 (intermedia) già caratterizzata da una parziale ripresa dell'attività giudiziaria. Ne consegue che tutti i provvedimenti e le limitazioni contenute nelle misure organizzative in precedenza emesse cessano di avere efficacia, con conseguente ritorno alla piena ed integrale trattazione dei procedimenti già calendarizzati e con ripristino del requisito della pubblicità delle udienze penali».

Tuttavia, rimarca il presidente Risi, «non è, invece, cessata l'emergenza sanitaria. Permane quindi la necessità di adottare tutte le cautele igieniche più volte ribadite dall'autorità sanitaria, prima fra tutte, quella relativa al divieto di assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi e comunque nella necessità di mantenere una distanza non inferiore ad un metro nei contatti sociali, anche con l'uso di una mascherina. Ne deriva che i colleghi, giudici del settore penale, facendo prudente uso delle prerogative previste organizzeranno e regoleranno le attività d'udienza in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose. ed egualmente i colleghi giudici del settore civile. Per quanto lo consentano i precari spazi a nostra disposizione, si cercherà di utilizzare al massimo della loro potenzialità le aule d'udienza. Analogamente il dirigente dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti porrà in essere tutte le cautele possibili per evitare situazioni di affollamento».

