I soci Coldiretti soccorrono gli animali del circo bloccato a Rovigo sfamandoli con 30 quintali di fieno, per alleviare le difficoltà dei circensi durante l'emergenza Covid-19. In tempi di pandemia la solidarietà conosce tante forme differenti, e in quest'occasione Coldiretti Rovigo ha portato aiuto al circo Busnelli Niuman che da due mesi si trova nella zona di Borsea e non ha potuto ripartire per via delle misure di contenimento del contagio. Ieri mattina l'associazione ha portato ai circensi 30 quintali di fieno per nutrire i tanti animali grazie alle aziende agricole Spagnolo Luca (che si è occupata anche del trasporto) e Zanotto Domenico di Rovigo. La consegna è una boccata d'ossigeno per la carovana che era arrivata a fine febbraio per tenere degli spettacoli. Insieme alle 18 persone che la compongono, tra cui vi sono due bambini, ci sono circa cinquanta animali tra cavalli, pony, cammelli, tigri, lama, struzzi, cani dalmata, oche e caprette. Il numero è anche aumentato, perché durante la sosta forzata sono nate due caprette, un pony e un lama peruviano. Il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan sottolinea: «Non potevamo rimanere indifferenti - dice - Si tratta di persone e di animali che avevano bisogno di aiuto e che hanno incontrato una difficoltà enorme nel momento in cui sono stati bloccatili».

I.Bel.

