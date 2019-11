Trenitalia toglie un'altra Freccia per l'inverno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROVIGO Disagi in arrivo in città per chi utilizza i treni veloci. Si preannuncia un inverno difficile per chi si deve spostare da una regione all'altra in treno, partendo dalla stazione di Rovigo. Trenitalia, infatti, ha deciso di rivedere l'orario invernale delle Frecce. Una modifica degli orari che ha subito allarmato chi è solito a usare il treno per lavoro, studio o anche semplicemente per svago. La preoccupazione degli utenti, in particolare, è stata raccolta dai consiglieri regionali di minoranza Patrizia Bartelle e Graziano...