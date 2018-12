Treni diesel, impossibile spostarli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTRICI A GASOLIOROVIGO La littorina inquina e disturba i passeggeri in attesa lungo i binari della stazione ferroviaria di Rovigo. Qualche mese fa il consigliere comunale Ivaldo Vernelli, ex portacolori del Movimento 5 Stelle, aveva chiesto all'assessore all'Ambiente Bimbatti di intervenire con Sistemi Territoriali, che gestisce i treni nelle tratte da Rovigo a Chioggia e da Rovigo per Verona, perché trovare una soluzione per le fastidiose littorine in attesa lungo i binari. MOTORI DIESELQueste, infatti, rimangono accese per diverso tempo...