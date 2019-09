Treni, da lunedì i test sulla linea per Chioggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LINEA FERROVIARIAROVIGO «Si avvisa che da lunedì 19 agosto a domenica 8 settembre 2019, per lavori di manutenzione infrastrutturale di Rfi, i treni regionali della linea RovigoChioggia sono cancellati e sostituiti con autobus». Un messaggio che i pendolari rodigini che non sono andati in ferie in questo ultimo di scorcio estivo hanno sentito ripetere decine di volte dagli altoparlanti della stazione. E chi, invece, si deve muovere proprio sulla tratta in questione ha sperimentato sulla propria pelle dovendo spostarsi in corriera. Fino al 9...