Tremila euro della Pretty run alla Lilt

SOLIDARIETÀROVIGO È stato consegnato il ricavato della Pretty run, la corsa-camminata di beneficenza dedicata alle donne che quest'anno ha sostenuto il progetto no alopecia della Lilt di Rovigo. Al netto delle spese sono stati raccolti 3.045 euro che sono già stati versati per consentire l'acquisto dei caschi che verranno affidati e utilizzati al Day hospital di Oncologia dell'ospedale di Rovigo. L'edizione 2019 ha visto circa 900 donne sfilare lungo le vie del centro. Per l'occasione è stato organizzato un concerto di fine serata e street...