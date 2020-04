MISURE ANTI-VIRUS

ROVIGO Sconto sulla Tari per i negozi con la saracinesca abbassata e proroga dell'esenzione della Tassa sull'occupazione del suolo pubblico per i locali. Sono i due provvedimenti su cui sta lavorando l'Amministrazione in prospettiva della prossima apertura delle attività commerciali del centro. Lo ha annunciato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo facendo il punto sulle azioni messe in campo per rispondere all'emergenza che ha messo in ginocchio molte imprese, in particolare quelle legate alla vendita al dettaglio.

MISURE GOVERNATIVE

«Attendiamo le decisioni del Governo in merito all'ulteriore prolungamento delle chiusure per decidere l'eventuale proroga della sospensione della Tosap ha spiegato ieri Gaffeo - La tassa è stata già sospesa, insieme a una serie di altri allentamenti della fiscalità, come l'eliminazione delle tariffe dei parcheggi, la proroga di tutti i pass, l'esenzione delle rette di asili nido, scuolabus e il prolungamento delle scadenze dei canoni relativi ad affitti su immobili comunali fino al 30 giugno». Provvedimenti che, ha annunciato ieri il sindaco, se l'emergenza si prolungherà saranno prorogati.

TASSE SUI RIFIUTI

Nonostante però gli interventi sulla fiscalità comunale, sulle spalle dei commercianti obbligati a tenere la saracinesca abbassata, pesano anche altre tasse fisse come il pagamento del tributo sui rifiuti. «È in corso un'interlocuzione tra Anci, Governo ed enti locali per verificare i margini di manovra per l'esenzione della Tari per le attività chiuse ha annunciato ieri il primo cittadino - Margini che, per quanto riguarda il Comune, sono però limitati. Ci stiamo comunque confrontando con Ecoambiente per vedere se è possibile anticipare eventuali sconti sulla tariffa senza per forza attendere il conguaglio del prossimo anno».

FONDO DI EMERGENZA

Nelle prossime settimane Gaffeo ha inoltre annunciato l'arrivo di una serie di nuovi provvedimenti in aiuto dei cittadini e delle attività commerciali e artigianali che si trovano in difficoltà. «Il prossimo Consiglio comunale vedrà l'approvazione del bilancio ha spiegato il sindaco all'interno del quale è previsto un Fondo di emergenza di 400 mila euro, cifra che sarà ulteriormente incrementata grazie ad una serie di operazioni di moratoria concesse dal Governo sulle quote capitali dei mutui con Cassa depositi e prestiti e Abi (Associazione bancaria italiana) grazie ad un accordo con Anci e Upi e un'operazione simile per quanto riguarda i mutui accesi dal Comuni con banche commerciali che libereranno, entro 2020, una serie di risorse dalle spesi correnti». «Faremo di tutto per garantire un sostegno importante alle persone che si trovano in difficoltà ha fatto sapere ieri il sindaco - L'impegno dell'Amministrazione sarà massimo per risollevare le sorti della città».

BUONI SPESA

E sempre sul fronte degli aiuti, a una settimana di attivazione del call-center per la richiesta dei buoni spesa, Gaffeo ha fatto il punto sull'andamento delle domande: «Da sabato a giovedì, quindi in cinque giorni, sono state raccolte 590 domande ritenute valide secondo i requisiti richiesti, con relativi 3.128 buoni, rilasciati in base ai componenti della famiglia, per un valore di 62.560 euro. Il fondo di circa 270 mila euro, stanziato inizialmente, verrà inoltre implementato grazie al contributo di Asm spa e di Rovigo Banca». «Riceviamo una media di 130-140 richieste al giorno raccolte dal nostri 9 operatori ha aggiunto Gaffeo - Di queste, presentano i requisiti per beneficiare dell'aiuto circa 90 nuclei al giorno». Nel frattempo, ieri l'Ordine dei Medici di Rovigo, attraverso il suo presidente Francesco Noce, ha consegnato al sindaco 1400 mascherine che verranno distribuite ai cittadini assieme ai buoni.

UFFICI POSTALI

Novità anche sul fronte degli uffici postali, il sindaco ha infatti annunciato ieri l'apertura graduale degli uffici postali presenti nelle frazioni. Si partirà, il 14, con Granzette per poi proseguire con le altre sedi. Infine, il sindaco ha rivolto alla cittadinanza gli auguri di una serena Pasqua. «Per i cristiani è la festa più importante dell'anno afferma Gaffeo -, in cui il bene trionfa sul male. Stiamo tutti affrontando una dura prova per qualcosa di più grande di noi; un virus che ha portato paura, morte, senso di impotenza e scoramento, ma se da un lato ci sentiamo messi all'angolo, dall'altro ognuno di noi è riuscito a tirar fuori il meglio di sé».

Roberta Merlin

