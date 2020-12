IL BOLLETTINO

ROVIGO L'illusione di una nuova inversione di tendenza è durato lo spazio di un giorno, perché ieri il numero delle positività, pur lievemente inferiore rispetto ai dati a tre cifre della scorsa settimana, è tornato a superare nettamente il numero delle guarigioni. E così, le persone attualmente positive in provincia continuano a salire, arrivando a 2.530. In media, un polesano ogni 92.

Il totale dei polesani contagiati da febbraio raggiunge quota 5.606. Si tratta di quasi il 2,5% dei residenti in tutta la provincia: un polesano ogni 41 è stato toccato dal Covid. E le 83 nuove positività, parzialmente bilanciate dalle 26 guarigioni, danno la misura di un contagio che continua a dilagare. A far capire meglio gli effetti di questa onda crescente, altre tre morti, di tre persone ricoverate in Terapia intensiva al San Luca: un 71enne bassopolesano, un 67enne residente fuori provincia ed il 68enne dottor Wilmer Boscolo, di Porto Tolle, primo medico polesano morto a causa del Coronavirus.

LE VITTIME

Sono già 137 i residenti in Polesine che si sono spenti positivi al Covid, 109 dei quali negli ospedali di Rovigo e Trecenta, gli altri in strutture di altre province. Mentre sono arrivati a 12 i residenti di altre province morti negli ospedali polesani. Per effetto di queste tre morti, i pazienti ricoverati in Terapia intensiva scendono da 14 a 11. Ma il numero complessivo dei ricoverati cresce ancora, facendo un balzo decisamente significativo, da 118 a 123. Se, infatti sono 9 i ricoverati in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo e salgono a tre i positivi ricoverati, tutti per motivi non legati al virus, nella Psichiatria di Adria, arrivano a quota 100 ricoverati nell'Area medica e semintensiva al quarto piano del San Luca. Significa che sono stati occupati tutti i posti letto allestiti al quarto piano dell'ospedale di Trecenta e che nelle previsioni iniziali dovevano essere sovrabbondanti per fronteggiare la seconda ondata del ricovero. Per far fronte a nuovi ricoveri di area non critica verrà utilizzato anche il terzo piano del San Luca, dove ci sono altri 100 letti di quello che era il reparto di Medicina. Già il 31 novembre erano stati occupati tutti e 100 i posti letto del quarto piano, ma era la fase di illusoria decrescita del virus. Ora, invece, i segnali non sono affatto rassicuranti.

L'incidenza,il dato che mette in rapporto il numero dei nuovi casi emersi al numero di persone sottoposte a tampone, cresce ancora: 6,57% negli ultimi giorni. Il dilagare del contagio preoccupa sul fronte delle case di riposo, dove ieri sono emersi altri contagi 35 contagi, due di operatori e 33 di ospiti, fra Csa di Adria, Casa Albergo di Lendinara, Iras di Rovigo e casa di riposo Sant'Anna di Villadose. Nuovi contagi anche in ambito scolastico: due ragazzi della scuola media Manzoni di Adria e uno della scuola elementare Vittorino Da Feltre, sempre di Adria.

F.Cam.

