In questo momento i ricoverati Covid in Polesine sono arrivati a 72. Il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Ieri sono stati quattro i ricoveri in entrata, bilanciati dalle dimissioni di un paziente che, pur rimanendo positivo, è decisamente migliorato e non necessita più di cure ospedaliere, continuando quindi la degenza e l'isolamento a casa propria. I ricoverati in Terapia intensiva Covid, tutti al San Luca, sono saliti per il ricovero di un paziente che, invece, già trovato positivo, era in isolamento domiciliare e le cui condizioni sono drasticamente peggiorate rendendo necessario l'utilizzo di ventilatori polmonari. Al momento, oltre ai 13 pazienti in Rianimazione, al San Luca si trovano 51 pazienti ricoverati nell'Area medica e subintensiva Covid al quarto piano dell'ospedale. Sono invece 8 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Rovigo. Pazienti che, gradualmente, verranno tutti spostati a Trecenta, polo-Covid provinciale. Proprio al San Luca, da lunedì, sono stati bloccati i ricoveri nell'Area medica non Covid e sospese le attività chirurgiche, così come il Pronto soccorso è tornato ad essere Punto di primo soccorso, ovvero con i pazienti che necessitano di ricovero nelle due aree di Medicina e Chirurgia trasferiti sugli altri presidi ospedalieri.

