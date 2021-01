SCUOLE MEDIE

ROVIGO Sarà un'anteprima del corso a indirizzo scientifico programmato per l'anno scolastico 2021-2022 la rassegna La scienza, compagna della nostra vita, che offre agli studenti di terza media delle scuole Casalini, e agli allievi delle medie di Polesella, l'opportunità di seguire online, dal 20 gennaio e nei successivi mercoledì fino al 7 aprile, una serie di conversazioni interattive che coinvolgeranno professori universitari e studiosi di discipline scientifiche. Ogni scuola - all'iniziativa partecipano anche le medie Marconi-Frosini di Pistoia - potrà ammettere fino a un massimo di 30 alunni accompagnati virtualmente da un loro docente, per seguire le lezioni attraverso la piattaforma Zoom meeting. Le 13 conversazioni spazieranno tra Matematica, Fisica, Climatologia, Astronomia e Medicina: ogni incontro prevede una lezione di 45 minuti seguita da un quarto d'ora di discussione con gli studenti. I docenti coinvolti sono Alberto Mirandola, Nicola Scafetta, Gabriele Fozzati, Antonio Bianchini, Doriano Magosso, Giampaolo Rallo, Sergio Ortolani, Giacomo Torzo e Guido Pegna.

ORIENTAMENTO

«È un'ottima occasione formativa e anche di orientamento per gli studi successivi: l'iniziativa - spiega il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Rovigo 3, Fabio Cusin - è stata proposta dalla professoressa Alessandra Marcante, che gestirà la rassegna insieme al professor Gabriele Fozzati delle scuole medie di Polesella». Dopo ogni conversazione gli alunni compileranno un questionario che servirà a migliorare l'iniziativa, anche in vista dell'edizione che si intende ripetere nell'anno scolastico 2021-2022, quando alle medie Casalini l'offerta formativa si arricchirà con l'avvio dell'indirizzo scientifico. Già consolidato dal 2015 l'indirizzo musicale, l'indirizzo scientifico offrirà, in aggiunta alle tradizionali 30 ore settimanali di lezione, tre ore aggiuntive a carattere laboratoriale di Matematica, Fisica, Scienze naturali e Chimica, divise su due pomeriggi.

L'idea del nuovo indirizzo segue alla possibilità di realizzare alle Casalini un grande laboratorio scientifico polivalente, grazie al finanziamento ministeriale di 30mila euro. Il laboratorio permetterà un'ampia selezione di esperimenti scientifici, grazie anche al supporto della ditta Phywe, e sarà dotato di 12 microscopi binoculari, più un potente microscopio connesso a telecamera, per mandare le immagini su una lavagna interattiva multimediale da 75 pollici. Gli studenti, in gruppi di 4-5, avranno un iPad connesso a sensori per acquisire misure dirette, elaborarle e confrontarle tra gruppi. Le attività del futuro indirizzo scientifico avranno la collaborazione del liceo Paleocapa.

Nicola Astolfi

