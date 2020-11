L'EPIDEMIA

ROVIGO «Abbiamo 39 nuove positività. Stavo per dire solo, perché nei giorni scorsi ne abbiamo avute oltre 100, ma questo ci dice quanto le cose siano relative, perché a marzo e aprile ero molto preoccupato quando parlavo di 10-15 positività quotidiane. L'onda del contagio è molto alta, più alta anche della scorsa primavera. Ma per il momento stiamo reggendo, anche se a Trecenta abbiamo bloccato i ricoveri nell'Area medica non Covid e sospeso le attività chirurgiche, perché ci serve il personale per far fronte all'aumento dei ricoveri Covid e perché ci servono gli spazi delle sale operatorie per allestire nuovi posti letto di Terapia intensiva. Verrà anche bloccato il pronto soccorso come tale, perché il San Luca non accoglierà pazienti che devono essere ricoverati in Medicina o Chirurgia, ma solo i ricoveri Covid, come nella scorsa primavera».

COVID HOSPITAL

A tratteggiare il quadro all'inizio della prima settimana di novembre è il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella. Un quadro che non è certo dei migliori: da ieri anche l'Ulss Polesana è entrata nella fase 3 del Piano regionale, la fase gialla, che prevede appunto la riduzione di alcune attività ordinarie. Alle 15 di ieri, ma i numeri ormai cambiano di minuto in minuto, i ricoverati erano arrivati a 67, cinque in più rispetto a domenica nonostante due pazienti siano stati dimessi perché migliorati e in grado di proseguire l'isolamento nelle rispettive abitazioni. Due lunedì fa, il 19 ottobre, i ricoverati Covid in Polesine erano 16, due dei quali in Terapia intensiva. I pazienti in Terapia intensiva in questo momento sono invece 13, 12 a Trecenta e uno a Rovigo. In due settimane la situazione è precipitata, con i ricoveri quadruplicati e i casi gravi sestuplicati. Del resto, sempre il 19 ottobre, le persone che erano state contagiate in totale, da febbraio, erano arrivate a 803. In questo momento sono 820 solo le persone attualmente positive, con il numero complessivo di contagi da inizio epidemia arrivato invece a quota 1.445.

NUMERI IN CRESCITA

«Numeri importanti ammette il dg dell'Ulss - se usiamo il numero dei ricoverati come indicatore dell'evoluzione della situazione e quello dei posti letto di terapia intensiva come indicatore di peggioramento clinico, siamo in una fase borderline di passaggio dalla seconda alla terza fase del piano regionale. Significa che l'impegno per garantire l'assistenza alle persone ricoverate aumenta e dobbiamo dedicare sempre più personale, medici, infermieri, Oss e tecnici, che dobbiamo recuperare da altre attività. Quindi scatta la rimodulazione dell'attività ordinaria degli ospedali. Al blocco dei ricoveri di Medicina a Trecenta sopperiranno gli ospedali di Rovigo, dove la Medicina ha ripreso la propria attività dopo che era stata interessata da un focolaio, e di Adria e le tre case di cura private. L'attività di chirurgia sospesa a Trecenta, di week e day surgery, cercheremo di spostarla su Adria per mantenere su Rovigo l'attività chirurgica maggiore, in particolare quella oncologica che, come le urgenze, non avrà alcuna interruzione. Stiamo anche valutando altre riorganizzazioni dell'attività chirurgica a Rovigo e Adria, perché ci servono gli anestesisti per l'assistenza dei ricoverati in Terapia intensiva. L'obiettivo è di ridurre l'attività ordinaria il meno possibile e il più progressivamente possibile».

SISP RINFORZATO

Che il quadro sia critico, nonostante ancora tengano sia la fondamentale attività di tracciamento del Sisp, sia quella altrettanto preziosa di diagnosi attraverso i tamponi, grazie ai punti ad accesso diretto e all'opera delle Usca, alla quale, a breve, si aggiungerà quella dei medici di medicina generale, lo testimonia un'ulteriore riflessione di Compostella: «È chiaro che per far fronte a una situazione di questo tipo serve un grande senso di responsabilità. Abbiamo due scelte: una è quella di chiudere tutto per impedire fisicamente la catena del contagio, e abbiamo già sperimentato e visto quanto sia pesante, l'altra è quella della convivenza responsabile con il virus, che sarà presente ancora a lungo. Il problema non è solo valutare se serva un blocco totale o se possiamo continuare questa convivenza, che personalmente preferirei, ma è anche se c'è l'impegno alla massima responsabilità da parte di tutti. Ognuno deve improntare le proprie azioni alla massima attenzione e ridurre i contatti allo stretto necessario».

Francesco Campi

