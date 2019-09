Tre vite infrante contro un platano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROVIGO Una serata in discoteca, a divertirsi tra colleghi, poi il rientro verso il centro di Ferrara. In via Cento a Vigarano Mainarda, alle 2.30 del mattino, però, finisce tutto. In un attimo la macchina sbanda, il ragazzo che la guida non riesce a tenerla e va a finire contro un grosso tronco, all'altezza della curva che precede il lungo rettilineo verso il centro, nei pressi del mobilificio Dondi. Lo stesso punto dove poche settimane fa un'altra auto con dei giovani a bordo è uscita di strada, ma per fortuna senza conseguenze...