Una stecca costata una denuncia per furto e uno scatto che accende le polemiche. Nei giorni scorsi, tre studenti fuorisede, originari della provincia di Padova, che frequentano un istituto adriese, «tutti incensurati e di buona famiglia», sottolinea la Questura in una nota, sono stati trovati a cercare di non pagare parte della propria spesa, nascondendo alcuni articoli, come salumi e formaggi, nei pantaloni, nelle tasche dei giubbotti e perfino nei cappucci delle felpe. L'addetta alla sicurezza del supermercato, il Prix di corso Garibaldi, fingendosi una normale cliente, ha però seguito il terzetto di ragazzi, tra i 21 e i 26 anni, e ha notato le loro strane manovre fra gli scaffali, segnalando il fatto al vicedirettore che era alle casse. Quando i tre, dopo aver pagato una parte della spesa, hanno fatto per svicolare fuori, sono stati fermati dal personale antitaccheggio in attesa dell'arrivo della polizia che è stata subito chiamata e ha provveduto alla denuncia per furto aggravato in concorso dei tre studenti, dopo averli fotosegnalati.

A proposito di foto, ieri sui social un'immagine scattata in corso Vittorio Emanuele, di un evidente assembramento, ha acceso una discussione virtuale sul rispetto delle norme e sui controlli. «Ma dove sono le forze dell'ordine?», la domanda dell'autrice del post, in calce al quale hanno commentato sia le persone preoccupate dall'evidente allentamento dell'attenzione e dal potenziale rischio che ne deriva, sia quanti hanno sottolineato le difficoltà dei gestori dei locali e la voglia di socialità dei giovani, rimasta a lungo compressa. E se qualcuno ha criticato le restrizioni imposte dai decreti emergenziali, molti altri ne hanno comunque invocato il rispetto per il bene di tutti.

