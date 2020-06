ISTRUZIONE

ROVIGO Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Ferrara ha assegnato le borse di studio Andrea Alciato a Francesca Marcato, Leonardo Gabaldo, Patrizia Cantutti, Maria Margherita Rizzi, Pietro Giacomelli, Filippo Simoncini e Clara Cavallari.

Sono gli studenti più meritevoli iscritti per l'anno accademico 2019-2020 al terzo anno del corso di laurea magistrale, e tre su sette frequentano il corso rodigino a Palazzo Angeli coordinato dal professor Paolo Veronesi. Riceveranno una considerevole borsa di studio che li accompagnerà fino alla laurea e saranno inseriti nel Percorso avanzato di formazione giuridica internazionale Andrea Alciato, sotto la guida della docente responsabile, la professoressa Alessandra Annoni, e a stretto contatto con il tutor accademico a loro dedicato, la dottoressa Ilaria Aquironi.

Per i vincitori delle borse studio si prospetta ora un percorso biennale che comprende periodi di studio all'estero nelle università partner, il sostenimento di esami in lingua straniera, la frequenza dei corsi di Clinica legale o di Clinica legale avanzata, poi la partecipazione alla selezione della squadra che rappresenterà il Dipartimento a una competizione che simulerà la pratica forense riproducendo l'iter di un autentico giudizio. Inoltre, parteciperanno gratuitamente alla Summer school del Centro di studi europei sulla macrocriminalità MacroCrimes, che ha sede al Dipartimento di Ferrara, e infine redigeranno la propria tesi in lingua straniera.

Questo percorso avanzato è al secondo anno ed è uno dei punti di forza dell'offerta formativa che ha fatto ottenere allo stesso Dipartimento di Giurisprudenza il riconoscimento ufficiale del ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza, per la qualità della ricerca e i progetti di didattica innovativa.

Lo studente rodigino Piercarlo Rigoni, invece, è tra i vincitori dell'edizione 2020 della borsa di studio Fondazione 150. di Bper Banca, che quest'anno ha assegnato 241 contributi complessivamente (76 da 700 euro e 165 da 500 euro) ad altrettanti studenti che hanno brillato per i risultati scolastici conseguiti nell'anno scolastico 2017-18. A causa dell'emergenza sanitaria si è dovuto rinunciare alle cerimonie di consegna. «Voglio comunque complimentarmi con i vincitori», sottolinea Giancarlo Guazzini, responsabile della Direzione regionale Triveneto di Banca Bper, che si dice certo che proprio dai giovani arriverà «un segnale forte di volontà di reazione a questa non facile situazione, e ciò mi rassicura molto per il futuro».

Nicola Astolfi

