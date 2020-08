IL BOLLETTINO

ROVIGO Bilancio Covid-19: sale a 72 il numero di persone positive in provincia di Rovigo, due sole ricoverate in condizioni non gravi, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Il bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria polesana segnala quattro nuove positività e quattro guarigioni. Le persone contagiate sono una giovane del 1999 residente in Medio Polesine di rientro dalla Spagna: presenta sintomatologia non grave ed è isolata nel suo domicilio. Le altre tre persone sono tutte componenti di un unico nucleo familiare: si tratta di una famiglia di origini indiane che durante le vacanze ha visitato il proprio Paese e al ritorno ha effettuato quarantena fin dalla data di rientro e i controlli previsti per le persone che rientrano dai Paesi extra-Schengen. Le tre persone sono asintomatiche e proseguiranno l'isolamento fino alla negatività. Non ci sono stati nuovi ricoveri, quindi le persone ricoverate sono le stesse dei giorni scorsi e non presentano al momento condizioni di insufficienza respiratoria.

SCREENING PRE-SCOLASTICO

Continua, sul fronte dei tamponi, lo screening del personale scolastico: il dato totale dei tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, è 74.598 e le persone sottoposte a tampone sono 30.055. Il dato sui tamponi è in grande crescita e si tratta di un indicatore positivo: infatti ciò significa che sia le persone che rientrano dalle vacanze in zone rosse che il personale della scuola si stanno assumendo la responsabilità della salute altrui. Individuare ed isolare i casi positivi asintomatici, come è ormai stato più volte ribadito dal direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, è fondamentale per ridurre la diffusione del virus con il quale conviveremo ancora per tutto il prossimo autunno e inverno. A dieci giorni lavorativi dall'inizio delle scuole sono a pieno regime le analisi sierologiche sui docenti che vengono poi chiamati a fare il tampone molecolare solo in caso di positività.

IL BILANCIO

I dati complessivi sono questi: 542 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 sono stati riscontrati da inizio epidemia; quattro nuove guarigioni dichiarate ieri fanno salire a 434 il totale dei guariti in Polesine e attualmente sono 460 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva che hanno avuto contatti con persone risultate positive. Incoraggiante il dato sulle Rsa: nessun caso in Polesine né sui pazienti delle case di riposo e strutture protette né sui dipendenti, confortante vista invece la controtendenza della Lombardia dove si sono riaccesi focolai anche all'interno di una casa di riposo, luogo dove i pazienti fragili sono esposti a rischi maggiori di complicazioni.

Roberta Paulon

