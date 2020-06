SERVIZI

ROVIGO Chi si fosse trovato a passare ieri mattina in via Cavour avrebbe potuto equivocare sulla funzione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, perché dalla folla che si assiepava sembrava che i soldi venissero distribuiti, invece che prelevati. È l'effetto delle misure organizzative dovute all'epidemia. Dal 18 maggio gli Uffici territoriali del Veneto sono aperti per la sola erogazione di alcuni servizi urgenti non perfezionabili tramite canali telematici, due giorni a settimana, il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Dall'8 giugno, in realtà, è possibile prenotare un appuntamento, ma tutto slitta di almeno un mese. E per chi ha un'urgenza non resta che mettersi in fila. Nell'imponente raduno, ieri mattina, anche Beppe D'Alba, attivo politicamente e referente di Libera. «Aprono due giorni soli. Avevo provato online, ma non si riesce. Ho chiamato e mi hanno detto che dovevo presentarmi o il lunedì o il mercoledì dalle 9 a mezzogiorno. E così ho fatto. Sono arrivato più o meno alle 9.10, ma davanti a me c'erano già 53 persone: ho staccato il biglietto 54». Tutte le operazioni che solitamente si svolgono con il macchinario computerizzato nell'atrio, avvengono manualmente, con una dipendente che ha un foglio con i numeri staccabili e che a ogni strappo, scrive a quale ufficio afferisce la prenotazione. Poi la chiamata avviene a voce, perché la sala d'aspetto con il tabellone luminoso è vietata e tutti devono aspettare all'esterno. «Sono entrato a mezzogiorno, dalle 9.10 - precisa D'Alba - sono uscito a mezzogiorno e un quarto, quindi sostanzialmente ho impiegato oltre tre ore, quasi tutto il tempo fuori in piedi ad aspettare. Qualcuno si è anche un po' spazientito per aver dovuto perdere un'intera mattina. I numeri sono arrivati fino a 100, non oso immaginare a che ora abbia finito l'ultimo. Nessun appunto agli impiegati, molto gentili, ma la modalità va un po' rivista».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA