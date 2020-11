PANDEMIA

ROVIGO Se la paura fa 90, i 100 nuovi positivi, emersi fra le 15 di mercoledì e le 15 di ieri, a fronte di quasi quattromila tamponi eseguiti, 1.261 molecolari e 2.639 rapidi, non sono rassicuranti. Anche perché le ultime ore sono state segnate da altri tre lutti, con il decesso di un 78enne mediopolesano, che era risultato fra i contagiati del focolaio scoppiato nel reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo, dove si trovava già ricoverato per altre patologie e che era stato poi trasferito in Terapia intensiva Covid a Trecenta, di un 94enne rodigino che era stato ricoverato in Malattie infettive a Rovigo a fine ottobre, e di una 79enne altopolesana che faceva parte del gruppo di ospiti della casa di cura La Residence di Ficarolo risultati positivi nell'ambito di un altro dei focolai divampati negli ultimi giorni e le cui condizioni sono improvvisamente peggiorate, spegnendosi nonostante il ricovero all'ospedale di Trecenta. Persone con altre patologie, alle quali si è aggiunto, peggiorandole, anche il Covid. Sono così arrivati a 56 i polesani morti con Covid, venti dal 10 settembre a oggi.

CONTAGIO DILAGANTE

La diffusione del virus ha ormai raggiunto dimensioni considerevoli anche qui, con un positivo ogni 220 residenti. Sono salite a ben 1.059, infatti, le persone attualmente positive in provincia, cresciute al ritmo di oltre quattro all'ora, mentre sono 1.805 le persone in isolamento. Resta 73 il numero delle persone ricoverate. Questo, però, per effetto del decesso dei due degenti e per le dimissioni di uno dei pazienti dell'Area medica Covid del San Luca, risultato guarito. Perché anche ieri ci sono stati tre nuovi ricoverati, due dei quali arrivati con sintomatologia importante al Pronto soccorso, ed è aumentato di un'unità, a 14, il numero di pazienti in Terapia intensiva, per effetto del trasferimento in Area intensiva di un degente dell'Area medica Covid, aggravatosi, e del ricovero di una persona già risultata positiva nei giorni scorsi e rimasta in isolamento domiciliare, le cui condizioni sono peggiorate.

STRUTTURE SANITARIE

Fra i nuovi ingressi in Area medica Covid, anche quello di un paziente che si trovava ricoverato nel reparto di Medicina di Adria per altre cause e che è stato trovato positivo durante lo screening periodico ai degenti, che da metà ottobre viene ripetuto ogni quattro giorni. Una positività che fa scattare ulteriori accertamenti nel reparto dell'ospedale adriese. Una positività è stata accertata anche alla Casa di cura città di Rovigo, in un operatore, facendo scattare accertamenti e procedure del caso.

CASE DI RIPOSO

Un operatore positivo è stato trovato anche alla Casa albergo per anziani di Lendinara, dopo che martedì era stata segnalata la positività di un tecnico esterno, scoperto con il tampone all'ingresso. In questo caso, precisa il direttore Vittorio Boschetti con una puntuale e accurata nota, la positività, dovuta a un contatto in ambito familiare, interessa un operatore del Soggiorno Dalia dove è scattato l'isolamento preventivo, anche se il primo giro di tamponi non ha evidenziato ulteriori positività. A titolo precauzionale, le visite sono state sospese.

Sempre sul fronte della residenzialità, aumenta ancora il perimetro del focolaio della Casa di riposo di Ficarolo, con altre ben 14 positività fra gli ospiti e tre fra gli operatori, uno dei quali residente fuori provincia, e il totale che arriva a 44 ospiti e 5 operatori, così come quello della Casa Sacra famiglia di Fratta, dove un'ulteriore positività emersa fra gli ospiti porta il totale dei casi a 12, otto ospiti e quattro operatori.

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, le positività di due insegnanti, della materna di Rosolina e della media Bonifacio di Rovigo, e quelle di due bambini, che frequentano la scuola elementare Monsignor Sante Tiozzo di Porto Viro, e la scuola media Maestri di Taglio di Po, vedranno oggi le Usca in azione per sottoporre a screening alunni e personale docente e non docente che possano aver avuto contatti con loro.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA