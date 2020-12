PANDEMIA

ROVIGO In una delle giornate più nere per il Veneto da quando il coronavirus ha fatto la comparsa, il Polesine registra numeri poco rassicuranti: tre morti, 125 nuovi contagi con un numero di guarigioni ridotto rispetto agli ultimi giorni, 48, e quello dei ricoverati che cresce ulteriormente e con nuovi casi sia nelle scuole che soprattutto nelle case di riposo, con due positivi fra gli ospiti dell'Iras di Rovigo. Una giornata senza che trapelino segnali rassicuranti, con l'incidenza, il primo indicatore per misurare la pressione del virus sulla popolazione perché mette in rapporto le nuove positività sul totale dei tamponi eseguiti, che dopo la discesa di fine novembre, è tornata verso l'alto. Il valore di ieri, riferito agli ultimi sette giorni, è di 6,41%. Dopo l'impennata fra fine ottobre e inizio novembre, sopra l'8%, si era quasi dimezzato attorno al 4%.

I CONTAGI

I polesani attualmente positivi sono 2.282, mentre le persone in isolamento domiciliare 2.882. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, fra molecolari e rapidi, sono arrivati a 226.360, praticamente ormai quasi uno per ogni residente. Il numero totale dei contagi emersi da febbraio potrebbe già oggi superare quota cinquemila, perché ieri era a 4.902. I tre decessi, che fanno salire a 116 il numero di polesani che si sono spenti con il Covid, 94 negli ospedali di Rovigo e Trecenta e 22 in strutture di altre province, a fronte dei 36 morti fino al 10 settembre, sono quelli di un 93enne rodigino che era ricoverato all'ospedale di Rovigo in Malattie infettive, di una 81enne bassopolesana che era in Area medica e subintensiva Covid al San Luca e di una 84enne altopolesana ricoverata nello stesso reparto. Nonostante i tre pazienti che si sono spenti, il numero dei ricoverati cresce da 119 a 122. I posti letto occupati in Terapia intensiva salgono a 16, il numero massimo mai toccato, raggiunto nel momento più difficile della prima ondata, mentre sono otto i pazienti in Malattie infettive a Rovigo e 97 quelli in Area Covid al quarto piano dell'ospedale di Trecenta, con i 100 posti che erano stati allestiti ormai arrivati a saturazione e l'allargamento di un ulteriore petalo, così come si chiamano le sezioni da venti posti letto, al terzo piano che sembra imminente. Anche per questo sono state avviate ulteriori riorganizzazioni generali di tutti gli ospedali per permettere di recuperare altro personale per i pazienti Covid. Uno dei ricoverati positivi è poi un paziente che è ricoverato nella Pischiatria dell'ospedale di Adria, il cui contagio è emerso grazie allo screening che ogni quattro giorni su tutti i degenti. Una positività che fa scattare ulteriori protocolli di sicurezza.

CASE DI RIPOSO

Sempre attraverso gli screening sono emersi altri contagi alla Casa Albergo di Lendinara, altri tre ospiti e tre operatori, che portano a 77 e 26 rispettivamente il totale dei positivi in quello che è il focolaio più consistente, quello di un altro operatore a Villa Agopian di Corbola, l'altro focolaio più impegnativo, con 49 ospiti e 24 operatori, nonché dei due ospiti dell'Iras, dove al momento risultavano positivi solo due operatori. Si riduce a 11 il numero di strutture con casi, in virtù delle guarigioni. Sono otto, invece, le positività che hanno interessato le scuole con l'intervento delle Usca per i tamponi: due in bambini delle scuole elementari, uno alla Pascoli di Taglio di Po e uno alla De Amicis di Adria, mentre sei riguardano docenti, uno alla scuola elementare di Ceneselli, uno alla scuola dell'infanzia di Villadose, uno alla primaria Donatoni di Rovigo e due a Badia, alla primaria e alle medie. Usca in azione anche alle medie Parenzo di Rovigo con un genitore che ha segnalato, durante l'attesa, la scarsa attenzione al rispetto delle distanze fuori dalla scuola.

Francesco Campi

