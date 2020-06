TURISMO

ROVIGO La Provincia e Assonautica lanciano un nuovo tipo di turismo per rilanciare il Polesine. Grazie a una sinergia con la Fondazione Cariparo e un privato, sabato mattina viene inaugurato il cicloturismo fluviale, un turismo inter mondale che coniuga le due ruote e l'acqua. Dopo l'incontro esplorativo a Palazzo Celio rivolto ai Comuni, tra giugno e luglio sono previste tre giornate di visitazione del territorio dedicate ad amministratori e portatori d'interesse tra i quali Regione e Fondazione Cariparo: l'idea entra dunque nel vivo e passa alla fase operativa con i primi riscontri sul campo.

IL PRIMO TOUR

Si comincia sabato con La via delle acque: il ritrovo è fissato alle 8 all'attacco Mulino Pizzon di Fratta, dove si partirà in barca a bordo di La Rossoblù sul Canalbianco, direzione Castelguglielmo, alle ore 8.30. Il programma di giornata prevede una sosta appunto a Castelguglielmo, con una breve visita a piedi, prima di riprendere la navigazione direzione Bagnolo Po-Canda, dove è prevista una seconda sosta per la colazione al parco Vallata, lungo le sponde del fiume di mezzo. Successivamente è prevista la ripartenza in bici verso Trecenta, lungo un tratto della ciclovia del Masetti, recentemente realizzata all'interno del progetto di miglioramento della segnaletica turistica e della cartellonistica informativa a regia Gal Delta Po. Il percorso prosegue poi lungo la via dei Gorghi puntando su Pissatola-Canda, con imbarco per il rientro a Fratta intorno alle 16, con arrivo stimato intorno per le 17.30.

SECONDA TAPPA

Sette giorni dopo è la volta volta di Tra ville e castelli: all'imbarco di via Valmolin Inferiore destro a Bosaro e partenza in bici alle 8.30 direzione Arquà Polesine, dov'è prevista una sosta al castello, prima di proseguire per Villamarzana per una tappa d'obbligo al monumento che ricorda l'eccidio dei 43 civili da parte dei nazifascisti. La giornata prosegue alle Distillerie Mantovani per la colazione con imbarco al Mulino Pizzon di Fratta nel primo pomeriggio: prima del rientro a Bosaro, ultima sosta all'area attrezzata dell'attracco in località Bernarda di Pincara.

LA CONCLUSIONE

L'ultimo percorso è L via dell'Archeologia, rivolgendo lo sguardo a est: ritrovo al museo dei Grandi fiumi di Rovigo per una navigazione lungo il Canalbianco fino ad Adria (attracco presso il Septem Maria Museum).

Successivamente gli stessi percorsi saranno disponibili per chi è interessato a trascorrere una giornata in cui il turismo naturalistico in barca e bicicletta si coniuga con la possibilità di visitare siti culturali del territorio.

Alberto Lucchin

