ROVIGO Un venerdì 17 che, a dispetto della superstizione, è stato, dopo tanti giorni consecutivi di annunci funebri, il primo senza che si registrasse alcun decesso a causa del Coronavirus. La buona notizia, oltre allo zero nella casella dei decessi, arriva dal +3 dei guariti che porta il totale a 71, a fronte di un numero complessivo di 304 polesani risultati positivi al tampone dall'inizio dell'epidemia. Le persone in isolamento domiciliare sono 526, mentre i ricoverati sono 47, tutti a Trecenta: 25 in Area medica Covid, 14 in Terapia semintensiva respiratoria, 8 in Terapia intensiva. Anche sul fronte dei contagi, il numero è risultato abbastanza contenuto, appena quattro nuovi casi, anche se non mancano elementi che suscitano qualche preoccupazione.

I NUOVI POSITIVI

Fra i nuovi riscontri di positività, oltre a quelle di una 85enne mediopolesana e una 95enne di Adria, entrambe venute a contatto con casi già acclarati di positività ed entrambe in isolamento domiciliare perché la sintomatologia è stata giudicata leggera, ci sono anche quelli riferibili a due situazioni particolari. Una nuovamente a quella degli Istituti Polesani di Ficarolo, dove a risultare contagiato è un altro ospite del nucleo dei disabili psichici, un 39enne, all'indomani della positività riscontrata in un'infermiera che lavora proprio in quella stessa struttura.

ISTITUTI POLESANI

«Agli Istituti Polesani rimarca il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - abbiamo eseguito lo screening a tappeto, con nuovi tamponi ripetuti due giorni fa perché c'è stato un ulteriore caso sospetto, del quale abbiamo abbiamo avuto ora il riscontro di positività. Si tratta di un ospite del nucleo disabili, già posto in isolamento all'interno dell'istituto sulla base dei protocolli attivati da tempo e che ha poi iniziato a manifestare sintomi, proseguendo quindi nell'isolamento». In totale, al momento, dopo i vari test eseguiti, con i tamponi che non hanno poi confermato il risultato di alcuni dei test sierologici rapidi che avevano invece delineato un alto numero di potenziali contagiati, è di quattro ospiti e un'infermiera.

LA GERIATRIA

Anche la quarta persona, la cui positività è emersa ieri, è un'infermiera, che lavora proprio nel reparto di Geriatria, teatro del focolaio interno all'ospedale di Rovigo. La situazione al momento più delicata sul territorio polesano. L'infermiera, una 49enne residente in Medio Polesine, era già in isolamento domiciliare perché venuta a contatto diretto con pazienti e colleghi poi risultati positivi. «Geriatria e gli Istituti Polesani ammette Compostella - rappresentano le situazioni per le quali oggi dobbiamo avere un livello di attenzione ancora più alto. Le case di riposo e i reparti ospedalieri, in generale, sono luoghi fragili e più a rischio di piccoli focolai. In Geriatria la situazione è sotto controllo. I pazienti positivi sono 26 su 36 e sono stati tutti trasferiti nell'Area Covid di Trecenta da giorni, mentre gli operatori positivi sono 19 su 49 e sono tutti in isolamento domiciliare, così come anche altri operatori che sono stati a contatto con loro, ma che non hanno sintomi e al momento nemmeno il riscontro di positività. L'attività del reparto prosegue con l'assistenza al gruppo di degenti tutti con tampone negativo posti anche loro in isolamento al settimo pian dell'ospedale. Il reparto nella sua collocazione abituale, al quinto piano, area tuta sanificata, ripartirà e riprenderà la sua normale attività non appena avremo la garanzia della massima sicurezza, quindi per ora teniamo in osservazione questo gruppo di 10 pazienti oltre a 3 della Lungodegenza».

DIPENDENTI POSITIVI

In totale, i dipendenti dell'Ulss risultati positivi sono 35, uno dei quali guarito: 23 infermieri, 11 oss, 1 fisioterapista, 1 medico. I dipendenti diretti dell'azienda sanitaria e il personale di ditte esterne, dalle pulizie alla cucina, sottoposti al tampone sono stati ad oggi circa 2600. I tamponi totali, a ieri, risultavano 9.307, comprensivi anche dei test ripetuti sulle stesse persone nell'ambito degli screening o dell'accertamento dell'avvenuta guarigione. «Questa attività nota Compostella - proseguirà anche in futuro. E intanto fra ieri e giovedì sono nati quattro bambini, due ad Adria e Due a Rovigo, dopo i 5 delle 24 ore precedenti.

