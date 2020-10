SOCIALE

ROVIGO La povertà continua a essere presente anche in Polesine. A mancare non è solo il lavoro, ma spesso anche una casa e i mezzi per riuscire a sopravvivere. Sono 1.500 le famiglie rodigine che si trovano in povertà assoluta, 6.700 in tutta la provincia. Persone ciò che non hanno i soldi per fare la spesa e per provvedere ai bisogni della propria famiglia. Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, sabato il Comune aderirà alla Giornata mondiale della povertà e alla Notte dei senza fissa dimora. «Con le associazioni che da anni si occupano di povertà - spiega l'assessore al Welfare Mirella Zambello - abbiamo voluto collaborare per una tre-giorni di iniziative, allo scopo di rendere evidente la situazione anche alla cittadinanza. Un modo, inoltre, per valutare quanto si sta facendo e capire i punti di criticità da migliorare. L'obiettivo è potenziare la rete anche con servizi nuovi, dove c'è bisogno».

LA SITUAZIONE

Osservando gli indici di povertà nazionali, una leggera riduzione della povertà assoluta osservata in Italia nel 2019 non si è riscontrata nel Nordest, dove la sua rilevanza è invece stabile, con un'incidenza tra le famiglie pari al 6,6% (6,5% nel 2018). Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, pari al 6,9% delle famiglie residenti nelle regioni del Nordest. Utilizzando questi indici territoriali si può calcolare anche l'incidenza della povertà relativa, ossia quella basata su una capacità di spesa inferiore del 50% della media nazionale: in questo caso le famiglie in condizioni di povertà relativa, che comprendono il campione precedente, sono stimate in quasi 1.700 a Rovigo città e oltre settemila nella provincia. Dopo la povertà assoluta c'è quella che si può definire come la miseria assoluta, quella che costringe le persone ad accedere al welfare di sopravvivenza, fatto di mense popolari e dormitori. All'unica mensa cittadina, offerta dai frati cappuccini, si rivolgono quotidianamente tra le 20 e le 30 persone al giorno. Quelle che accedono, per periodi più o meno brevi, ai due asili notturni cittadini sono circa 120, un dato consolidato negli ultimi anni. Un altro centinaio sono le persone che non transitano negli asili notturni e hanno accesso a servizi di natura residenziale.

GLI ALTRI CASI

A queste persone si sommano quelle che per ragioni diverse, non accedono ai dormitori o alle strutture residenziale, ma sono a loro volta prive di un alloggio o fanno riferimento a dimore improprie. Sono le persone che utilizzano gli spazi della stazione ferroviaria, ma soprattutto persone e piccoli nuclei che trovano riparo in case abbandonate situate nel centro storico o in periferia. Anche in questo caso, si può osservare come non vi sia un particolare allarme sociale. La povertà, in altre parole, è vista come un incidente, ovvero un evento imprevedibile che accade solitamente agli altri.

«È una giornata bella e importante - ha detto la presidente della seconda commissione consiliare Benedetta Bagatin - che ci ha permesso di far conoscere servizi che spesso non si vedono».

Le varie iniziative del weekend dedicate alla giornata mondiale della povertà partiranno domani, alle 17.30 alla Caritas diocesana con l'apertura dell'asilo notturno, sabato dalle 9 alle all'asilo notturno Arcobaleno e domenica alle 18.30 al convento dei frati cappuccini.

Roberta Merlin

