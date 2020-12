GLI ARRESTI

ROVIGO Un furto sventato ed un matrimonio salvato. Ieri mattina una pattuglia della Squadra volanti è infatti intervenuta, grazie a una tempestiva segnalazione di un cittadino, in via Mameli, una delle traverse di via del Sacro Cuore, sorprendendo due giovani donne all'interno dell'androne di un condominio. Alla vista dei poliziotti le due hanno tentato di scappare cercando di raggiungere il piano seminterrato, ma sono state bloccate dagli agenti che hanno anche recuperato due grossi cacciaviti ed una chiave inglese che le due avevano nascosto durante la fuga sotto uno zerbino all'ingresso del garage. Prive di documenti, sono state accompagnate in Questura e, grazie alle impronte digitali, presenti nel database in virtù dei loro precedenti, sono state identificate: si tratta di una 17enne di origini croate e di una 21enne italiana, entrambe senza fissa dimora e di etnia rom. È scattata la denuncia a piede libero per tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e resistenza a pubblico ufficiale.

TRIBUNALE

Doveva finire un matrimonio, invece è stata la moglie a finire in carcere, lasciando solo davanti al giudice, nell'udienza che doveva sancire la fine della loro inconsueta unione, il marito, che resterà tale almeno per altri 9 mesi e 28 giorni. Questa, infatti, è la pena residua per una condanna, proprio per un tentato furto aggravato, insieme al possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, a Cavarzere nel 2015, che la donna, la 25enne Lidia Dragutinovic,nata a Legnago, deve scontare sulla base di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia. La donna, infatti, risultava residente ad Arquà, ma la casa è risultata vuota. Tra l'altro, il Tribunale di sorveglianza di Milano le aveva rigettato una richiesta di differimento di pena perché aveva detto di essere incinta alla 24esima settimana, ma senza provarlo. La Mobile rodigina, sulla base dei due arresti per furto ad Alatri e a Legnago, si è messa sulle tracce della donna e ha scoperto che aveva un'udienza in Tribunale per il divorzio dal marito. Quando la donna è comparsa in aula, i poliziotti l'hanno arrestata.

F.Cam.

