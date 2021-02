Sono altre tre le persone che si sono spente in Polesine in una catena di morti Covid che non accenna a spezzarsi. Due dei tre decessi sono avvenuti in ospedale, fra pazienti che erano ricoverati, due donne una delle quali, bassopolesana, aveva appena 62 anni e si trovava in Terapia intensiva al San Luca. L'altra paziente che si è spenta, in Area medica all'ospedale di Trecenta, era residente in Alto Polesine e aveva 89 anni. Il terzo decesso è un ulteriore ospite di una casa di riposo. In tutto i polesani che si sono spenti con il Covid sono arrivati a 382, 144 solo in questo 2121. Dal punto di vista dei contagi, dopo la discesa a 14 del primo febbraio, si conferma una tendenza alla leggera risalita delle nuove positività, ieri 46, in linea con le 48 di mercoledì. Se la tendenza si dovesse confermare, come la seppur lieve risalita dell'incidenza a 2,17 sembrerebbe lasciar supporre, nel giro di tre giorni il Polesine arriverebbe a superare la soglia dei 10mila contagi da inizio epidemia, per ora a 9.898. Sono 71 le guarigioni, che portano il totale dei guariti a 8.515 e le persone attualmente positive sono a due passi dalla tripla cifra, visto che sono scesi a 1.001. Nelle case di riposo continua a migliorare il quadro, senza che si registrino nuovi contagi a fronte delle svariate negativizzazioni, mentre la pressione sugli ospedali registra una seppur lenta risalita. Ieri i ricoverati sono stati 67, due in più di mercoledì. Al momento sono 7 i ricoverati in Malattie infettive a Rovigo, 60 sono al polo Covid di Trecenta, 49 in Area medica e semintensiva e 11 in Terapia intensiva.

