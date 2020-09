VIOLENZA AL SUPERMERCATO

ROVIGO Condannati a una pena complessiva superiore ai tre anni per una spesa che sembravano non voler pagare, per un importo di appena 25 euro e 11 centesimi. Il problema non è stato tanto il tentativo di furto, vero o presunto che fosse, quanto la reazione spropositata che una coppia, residente a San Martino, ha avuto dopo che la guardia giurata in servizio nel supermercato Interspar di viale Porta Adige ha chiesto loro di restituire quanto avevano preso dagli scaffali e nascosto all'interno di una borsa: la donna, all'epoca 54enne, ha spinto il carrello verso l'uomo in divisa, mente il compagno, 55enne, si è gettato su di lui, aggredendolo, prima afferrandogli una mano e cercando di storcergli un pollice e mordendolo su un braccio, poi, quando avvinghiati nella colluttazione sono caduti a terra, stringendogli le mani al collo come per soffocarlo. Il tutto condito dal lancio di una borsa contenente del ghiaccio, senza tuttavia che la guardia giurata venisse colpita. Non contento, l'uomo si è nuovamente lanciato al collo dell'altro, per poi morderlo ancora, questa volta alla spalla sinistra.

TENTATA RAPINA E LESIONI

Il fatto risale al 22 aprile di due anni fa ed ha poi fatto finire a processo Giancarlo Armaroli e Catia Lusiani, accusati di tentata rapina e, l'uomo, anche di lesioni personali. La guardia giurata, infatti, nell'occasione ha rimediato un trauma cranico con contusioni escoriate in sede parieto-occipitale, un trauma distorsivo rachideo-cervicale, nonché contusioni e ferite agli arti. La merce che era stata messa all'interno della borsa, invece, consisteva in una barretta Veganz, una confezione di integratori alimentari a base di estratto di mirtillo, due flaconi di Enervite Mate Shot, un integratore alla caffeina e due confezioni di Enervitene Sport, sempre un prodotto energetico, a base di carboidrati. Il costo finale, per l'uomo e la donna, è stata una sentenza di condanna, pronunciata ieri dal Collegio presieduto dal giudice Nicoletta Stefanutti, ad una pena, rispettivamente di 1 anno e 8 mesi e 1 anno e 6 mesi, sospesa con la condizionale.

