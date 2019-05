Travolta in bici da una 500 vicino alle scuole di San Pio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEROVIGO Ciclista travolta da un'auto vicino alle scuole medie di San Pio X: le condizioni della malcapitata non sembrano preoccupanti. La donna, una signora di colore residente a Rovigo, è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti. Pare se la caverà con un trauma a una spalla, ma l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Erano circa le 12.30 di ieri quando la donna, di mezza età, stava percorrendo l'incrocio tra via Mascagni e via Mozart. Visto l'orario, non è escluso che fosse diretta alla...